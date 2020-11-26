Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення

Новопризначений в.о. міністра енергетики Юрій Бойко вважає одним із найважливіших питань у секторі перегляд з 2021 року чинного механізму перехресного субсидування, за яким населення отримує електроенергію за пільговою ціною.

– Наступний пріоритет – зниження перехресного субсидування. За цією фразою стоїть об’єктивна необхідність перегляду підходів до формування тарифів для побутових споживачів. Оскільки на сьогоднішній день, зокрема і в інформ-полі, присутня велика кількість маніпулятивних заяв про кінцеву вартість електроенергії для населення, – сказав він.

Він пояснює, що станом на листопад побутовий споживач платить за електричну енергію 1 копійку, оскільки чинний тариф покриває тільки витрати на транспортування.

Читайте: В Україні можуть повернутися віялові відключення електрики – причина

В Україні середньозважена вартість транспортування електроенергії від станції до будівлі, включаючи тариф на передачу НЕК Укренерго, тариф оператора системи розподілу і тариф на постачання від постачальника, становить 1,03 грн за кВт-год.

– Сумарно доставка коштує 1 грн 03 копійки, а середньозважена ціна одного кВт-год для побутового споживача за останні 2 місяці статистично становить 1 грн 04 копійки. Тобто, по суті, в рамках поточної моделі ПСО, за якою Енергоатом і Укргідроенерго продають електроенергію для гарантованого покупця по 1 копійці, оплачується виключно постачання, – пояснив очільник відомства.

З грудня 2020 року тариф Укренерго на передачу електроенергії може збільшитися на 30% – до 312,76 грн/ МВт-год.

Відповідний проект постанови ухвалено 7 жовтня на засіданні Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Комісія чекає пропозицій по тарифу від учасників ринку електроенергії для остаточного ухвалення рішення.