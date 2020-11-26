Нацбанк приурочив першу вертикальну банкноту космонавту Каденюку

Національний банк України 26 листопада випустив банкноту з зображенням Леоніда Каденюка. Це вітчизняний льотчик-випробовувач, Герой України та перший українець, який вирушив у космос із часів незалежності.

Банкнота буде сувенірною, розраховуватися за допомогою неї не можна. Це перша купюра Нацбанку, дизайн якої виготовлений у вертикальному форматі.

Портрет Каденюка розміщений на лицьовій стороні, а на зворотній – символ Державного космічного агентства України. У НБУ надрукували 50 тис. одиниць сувенірної банкноти.

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Монета на честь Держприкордонслужби

Національний банк України присвятив дизайн монети номіналом 10 грн Державній прикордонній службі України. Така монета входить до серії ЗСУ. 19 листопада її почали розповсюджувати.

Також у серпні НБУ увів в обіг 10-гривневу монету на честь Дня пам’яті полеглих захисників України.