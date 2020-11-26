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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Послу України в Мінську вручили ноту протесту

Міністерство закордонних справ Білорусі вручило ноту українському послу в республіці, в якій білоруська сторона висловила протест у зв’язку з “безперервною серією антибілоруських акцій” щодо дипломатичного представництва в Україні.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Білорусі.

– 26 листопада в Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь викликаний посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим.

Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв’язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо посольства Республіки Білорусь в Україні.

У міністерстві заявили, що протиправна діяльність радикальних елементів біля будівлі білоруської дипломатичної місії в Києві створює загрозу для її функціонування.

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Білорусь також очікує реакції української сторони стосовно “провокацій” щодо Почесного консульства у Львові.

Вже більше трьох місяців в Білорусі тривають протести після того, як Олександр Лукашенко заявив про переобрання на шостий термін.

22 листопада у Мінську на антиурядових протестах силовики затримали 374 людини. Серед них були неповнолітні, деяких протестувальників забирала швидка допомога, після чого потерпілих везли у поліцейський відділок.

Джерело: МЗС Білорусі

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