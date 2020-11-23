В Беларуси на протестах задержали почти 400 человек, среди них несовершеннолетние

В Беларуси на антиправительственных протестах против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко силовики задержали 374 человека. Среди них были несовершеннолетние, а некоторых протестующих забирала скорая помощь, после чего пострадавших везли в полицейский участок.

По данным правозащитного центра Весна, по состоянию на 07.20 утра 23 ноября известно о 374 задержанных, среди которых избитые силовиками белорусы.

Протесты проходили в нескольких городах, однако больше всего задержанных в Минске.

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Очередная акция протеста была мирной — люди формировали колонны в разных районах города, а силовики разогнали протестующих и применяли спецсредства.

Ранее в этом месяце интенсивность протестов, казалось, уменьшалась. Но после смерти 31-летнего протестующего Рамана Бандеренко, которого жестоко избили полицейские, демонстрации получили новую поддержку.

Протесты в Беларуси продолжаются уже более трех месяцев после того, как Лукашенко заявил о переизбрании на шестой срок.

Источник: Весна