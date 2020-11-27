Если в Украине усилят карантин или введут локдаун, работа общественного транспорта не прекратится.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.
Он отметил, что общественный транспорт важен для людей, обеспечивающих функционирование объектов критической инфраструктуры.
— Относительно конкретных ограничений и вопроса транспорта. Мы понимаем, что какой бы жесткий карантин ни был, однако остаются объекты критической инфраструктуры, где работают люди, которые должны добираться до работы. Это касается врачей, медицинских работников и других категорий граждан, — отметил министр.
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В то же время Степанов отметил необходимость четкого соблюдения и выполнения существующих карантинных ограничений.
— Даже во время работы общественного транспорта, людям некуда ехать. Это только продуктовый магазин или аптека, которая очень часто находится возле дома. И просто в транспорте не будет даже теоретически какого скопления людей.
Если люди перемещаются в транспорте небольшим количеством, то риск инфицирования, если они придерживаются всех правил, очень низкий.
В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока не видит оснований для жесткого карантина.
Несмотря на то, что заполненность коек для больных коронавирусом во всех областях Украины составляет 49,9%, ситуация остается контролируемой.
Источник: Украина 24