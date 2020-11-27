Если в Украине усилят карантин или введут локдаун, работа общественного транспорта не прекратится.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что общественный транспорт важен для людей, обеспечивающих функционирование объектов критической инфраструктуры.

— Относительно конкретных ограничений и вопроса транспорта. Мы понимаем, что какой бы жесткий карантин ни был, однако остаются объекты критической инфраструктуры, где работают люди, которые должны добираться до работы. Это касается врачей, медицинских работников и других категорий граждан, — отметил министр.

Читайте: Остановят ли работу общественного транспорта в Киеве в случае введения локдауна

В то же время Степанов отметил необходимость четкого соблюдения и выполнения существующих карантинных ограничений.

— Даже во время работы общественного транспорта, людям некуда ехать. Это только продуктовый магазин или аптека, которая очень часто находится возле дома. И просто в транспорте не будет даже теоретически какого скопления людей. Если люди перемещаются в транспорте небольшим количеством, то риск инфицирования, если они придерживаются всех правил, очень низкий.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока не видит оснований для жесткого карантина.

Несмотря на то, что заполненность коек для больных коронавирусом во всех областях Украины составляет 49,9%, ситуация остается контролируемой.

Источник: Украина 24