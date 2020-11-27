Уряд вже запровадив карантин вихідного дня і розглядає можливість запровадження повного локдауну. Нещодавно президент Володимир Зеленський ініціював програму для підтримки бізнесу.

Вона передбачає одноразові виплати по 8 тис. грн. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, як фінансуватимуться програми підтримки бізнесу у разі посилення карантину.

– Якщо буде необхідність запровадити локдаун, або, як я назвав би, різдвяні канікули. Тож якщо буде така необхідність, з урахуванням заповненості ліжок у лікарнях, пандемічної ситуації, розгортання коронакризи – все має бути чітко обґрунтовано, то дійсно президент вийшов з такою ініціативою (підтримати бізнес, – Ред.).

Наразі міністерство економіки відпрацьовує відповідний законопроект, який з’явиться найближчим часом, і можна буде більш детально оцінити масштаби і потенційні виплати.

Читайте: Степанов розповів, чи працюватиме транспорт в разі нового локдауну

У Верховній Раді треба буде ухвалювати рішення на рівні бюджету. Водночас необхідно розділяти питання ліквідності і питання наявності коштів в бюджеті на виконання цілей, які заклав президент.

– Тобто законодавчо і технічно кошти ми можемо знайти. Питання, яке виникає і буде виникати, це питання ліквідності казначейського рахунку і можливості підкріпити відповідними податками або іншими джерелами фінансування цих видатків. От і все.

Він додав, що наразі є відповідний законопроект, який передбачав додаткові надходження у понад 10 млрд грн у ковідний фонд.

– Ми на ці кошти розраховуємо до кінця року, і це є додатковим джерелом, яке досі не враховане в бюджеті. І є сподівання, що цим джерелом ми зможемо закрити ці питання. Якщо виникне така потреба – ще раз підкреслю, – зазначив Марченко.

Можливість локдауну в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що поки не бачить підстав для жорсткого карантину.

Попри те, що заповненість ліжок для хворих на коронавірус в усіх областях України становить 49,9%, ситуація залишається контрольованою.