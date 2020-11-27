Сейчас заполняемость коек для больных коронавирусом во всех областях Украины составляет 49,9% — это высокий показатель, но ситуация контролируемая.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, пока оснований для введения жесткого карантина нет.
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Он отметил, что главным основанием для локдауна является эпидситуация и нагрузка на медицинскую ситему.
— На следующей неделе мы можем четко сказать, был ли эффект от введения карантина выходного дня, — подчеркнул министр.
Жесткий локдаун на три-четыре недели
Глава МВД Арсен Аваков заявил на днях о необходимости введения радикального локдауна на три-четыре недели.
По его мнению, не нужно ждать новогодних праздников, а ужесточить карантин уже сейчас, поскольку ежедневно около 200 украинцев умирают от коронавируса.