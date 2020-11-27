Сейчас заполняемость коек для больных коронавирусом во всех областях Украины составляет 49,9% — это высокий показатель, но ситуация контролируемая.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, пока оснований для введения жесткого карантина нет.

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Он отметил, что главным основанием для локдауна является эпидситуация и нагрузка на медицинскую ситему.

— На следующей неделе мы можем четко сказать, был ли эффект от введения карантина выходного дня, — подчеркнул министр.

Жесткий локдаун на три-четыре недели

Глава МВД Арсен Аваков заявил на днях о необходимости введения радикального локдауна на три-четыре недели.

По его мнению, не нужно ждать новогодних праздников, а ужесточить карантин уже сейчас, поскольку ежедневно около 200 украинцев умирают от коронавируса.