У Верховній Раді 27 листопада зареєстрували президентський законопроект №4434 про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Документ пропонує виключити з Кримінального кодексу ст. 366-1 та доповнити його новою ст. 366-2 – декларування недостовірної інформації.

Стаття передбачає кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від 42,5 тис. до 59,5 тис. грн, якщо відомості в декларації відрізняються від достовірних на суму від 1 до 4 млн грн.

Якщо людина не вказала у документі майно чи гроші на суму більше 4 млн грн, їй загрожує штраф від 59,5 тис. до 85 тис. грн або позбавлення волі на строк до двох років із 3-річною забороною обіймати певні посади.

За неподання декларації передбачена окрема відповідальність (ст. 366-3) – штраф від 2,5 тис. до 3,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42,5 тис. до 59,5 тис. грн.).

Також за ці злочини можливе покарання у вигляді громадських робітна строк від 150 до 240 год. із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

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Президент Володимир Зеленський запропонував у ст. 366-3 визначити відповідальність за неподання декларації. За це правопорушення він пропонує штрафувати від 42,5 тис. до 59,5 тис. грн.

Що було раніше?

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Рішення викликало критику у суспільстві. На нього також відреагував президент країни Володимир Зеленський, він вніс до Верховної Ради законопроект №4288, у якому запропонував звільнити суддів, які ухвалили це рішення.

Також, у зв’язку з рішенням КСУ, низку справ, які пов’язані з недостовірною інформацією у деклараціях, закрили.