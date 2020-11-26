В Национальном агентстве по предупреждению коррупции настаивают, что за умышленное указание недостоверных сведений более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы.

При других условий эффективное предотвращение коррупции будет невозможным.

— Эффективное предотвращение коррупции возможно лишь при условиях, если новая статья Уголовного кодекса будет предусматривать возможность лишения свободы за умышленное недостоверное декларирование на сумму более 1,051 млн грн (500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц) — сообщает НАПК.

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Кроме того, в НАПК отметили, что при таких условиях должностные лица будут иметь конкретную мотивацию для добросовестного заполнения декларации. Наличие ответственности только в виде штрафа никак не пугает коррупционеров, поскольку они вполне могут оплатить его за счет средств, полученных незаконным путем.

Полномочия НАПК

Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением КСУ.

В частности, президент попросил предоставить заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после отмены отдельных норм.

Источник: НАПК