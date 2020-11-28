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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Арахамия не исключает, что Рада примет Госбюджет-2021 на внеочередном заседании

Глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия не исключает проведение внеочередного заседания Верховной Рады с целью принятия государственного бюджета на 2021 год.

Об этом он заявил журналистам перед совместным совещанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

— Все может быть. Вообще не исключаю никакого сценария. Есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они заработали. Мое мнение, что нужно собираться на внеочередные и без осуждения, — сказал Арахамия.

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27 ноября в Верховную Раду поступил доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

Согласно информации на сайте парламента, документ передали на рассмотрение руководства Рады.

На внеочередном заседании 26 ноября Кабинет министров утвердил доработанный и согласованный с МВФ проект главной сметы страны.

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