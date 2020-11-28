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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Арахамія не виключає, що Рада ухвалить Держбюджет-2021 на позачерговому засіданні

Глава фракції партії Слуга народу Давид Арахамія не виключає проведення позачергового засідання Верховної Ради з метою ухвалення державного бюджету на 2021 рік.

Про це він заявив журналістам перед спільним засіданням керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій.

– Все може бути. Взагалі не виключаю жодного сценарію. Є багато законопроектів, які потрібно ухвалити саме цього року, щоб вони запрацювали. Моя думка, що потрібно збиратися на позачергові і без осуду, – сказав Арахамія.

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27 листопада в Верховну Раду надійшов доопрацьований до другого читання проект закону про державний бюджет на 2021 рік.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, документ передали на розгляд керівництва Ради.

На позачерговому засіданні 26 листопада Кабінет міністрів затвердив доопрацьований і погоджений з МВФ проект головного кошторису країни.

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