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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

На следующей неделе локдаун точно введен не будет – Степанов

Введения полного локдауна в Украине точно не состоится с 30 ноября.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

— На следующей неделе точно никто не буде его вводить. Мы рассматриваем разные варианты развития событий, но в любом случае мы за семь-десять дней сделаем советующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры, — отметил Степанов.

Вместе с тем он подчеркнул, что заполняемость койко-мест в больницах на сегодняшний день составляет немного меньше 50%.

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По словам министра здравоохранения ситуация, связанная с борьбой с коронавирусной болезнью, в стране достаточно напряженная, как и на протяжение всех восьми месяцев эпидемии, но в то же время она не является критичной.

26 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил убеждение в необходимости введения полного локдауна и отметил, что этот вопрос будет решаться Кабмином в ближайшие дни.

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