Долю новорічного локдауну вирішать 30 листопада – ОП

Влада України на нараді в понеділок, 30 листопада, визначиться щодо доцільності запровадження повного локдауну на новорічні свята.

Представники Кабінету міністрів, відповідальні за боротьбу з Covid-19, зокрема делегати від МОЗ, Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, МВС, а також Ради національної безпеки і оборони зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися , чи потрібно вводити в Україні повний локдаун і коли.

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Про результати наради повідомлять заздалегідь, щоб люди підготувалися з точки зору економіки та надання послуг населенню.

– Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система і наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров’я. Треба, щоб і бізнес, і люди були готові, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не уникнути, – зазначив Зеленський на нараді.

Локдаун в Україні

Введення повного локдауну в Україні точно не відбудеться з 30 листопада.

За словами міністра охорони здоров’я ситуація, пов’язана з боротьбою з коронавірусом, в країні досить напружена, як і протягом всіх восьми місяців епідемії, але водночас вона не є критичною.