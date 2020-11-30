Принятие бюджета-2021 не затянут до “новогодней ночи” – Разумков

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание на следующей неделе для принятия проекта бюджета-2021.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в программе Свобода слова на ICTV и добавил, что проект бюджета был предоставлен Кабинетом министров Украины с задержкой в ​​неделю.

— У нас есть десять дней. Сделать это быстрее невозможно, потому что нужно время, в частности, чтобы его доработать. Десять дней истекает на следующей неделе, которая не является пленарной. Если все фракции будут согласны голосовать за бюджет, на следующей неделе, в среду-четверг, парламент будет готов собраться на внеочередное заседание. Если нет, то на следующей пленарной неделе мы сможем его рассмотреть, — сказал Разумков.

Сейчас Верховная Рада имеет достаточно времени для того, чтобы принять бюджет-2021 и не заходить в “новогоднюю бюджетную ночь”, добавил спикер парламента.

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Степанов просит увеличить бюджет здравоохранения

Минимальное увеличение бюджета, которое позволит выжить системе здравоохранения в 2021 году, должно составить не менее 57 млрд грн, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 30 ноября.

Степанов уточнил, что в бюджетном запросе, который подготовил Минздрав, на систему здравоохранения были предусмотрены 296 млрд грн.

В итоге ведомству предложили 159 млрд вместе со специальным фондом, сказал министр здравоохранения.