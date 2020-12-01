Нужно еще 57 млрд грн в бюджет здравоохранения, чтобы мы выжили — Степанов

В бюджете-2021 должно быть заложено дополнительно не менее 57 млрд грн, чтобы система здравоохранения Украины выжила в следующем году.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Свободы слова на ICTV.

— Понятно, что мы считали разные варианты, чтобы обеспечить минимум и чтобы мы, без преувеличения, выжили. Я думаю, что нужно добавить еще около 57 млрд грн, — сказал он.

Степанов уточнил, что в бюджетном запросе, который подготовил Минздрав, на систему здравоохранения были предусмотрены 296 млрд грн, в том числе 225 млрд грн на финансирование программы медицинских гарантий (ПМГ) и 15,1 млрд на закупку вакцины от Covid-19 для всех групп риска. Остальные средства это, в том числе, инвестиционные проекты.

— Нам предложили 159 млрд вместе со специальным фондом, 151 млрд грн общего фонда, — сказал Степанов.

Без 57 млрд грн украинцы будут “чаще умирать, их некому будет лечить, ведь врачи и медсестры просто уедут за рубеж”, добавил Степанов.

Читайте: Карантина выходного дня не будет, а о локдауне предупредят за 7-10 дней — Степанов

Когда могут принять бюджет-2021

30 ноября в эфире Свободы слова на ICTV спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание на следующей неделе для принятия проекта бюджета-2021.

По его словам, второй вариант — это принятие проекта бюджета позже на пленарной неделе.