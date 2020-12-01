Карантина выходного дня не будет, а о локдауне предупредят за 7-10 дней — Степанов

Кабинет министров не планирует продлевать действие карантина выходного дня, а о возможном введении локдауна предупредит за 7-10 дней.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Свободы слова на ICTV.

— Любые карантинные ограничения вводятся постановлением правительства. В постановлении было четко написано, сколько будет действовать карантин выходного дня — до 30 ноября. Мы сейчас находимся в достаточно серьезных карантинных ограничениях. Продолжать карантин выходного дня мы не планируем, — сказал Степанов.

Украина в настоящее время нуждается в трехнедельном локдауне, о введении которого власти сообщат заранее — за 7-10 дней, добавил министр.

— Мы пытаемся найти баланс. Нам нужно не только уменьшить нагрузку на медсистему, нам важно, чтобы не произошло проблем с людьми, которых будут увольнять с работы. Президент предложил пакет экономических стимулов по финансированию малого и среднего бизнеса.

Наша медицинская система, благодаря врачам, выдерживает по 15-16 тыс. Более того, я точно знаю, что мы выдерживаем от 25 до 30 тыс., учитывая процент госпитализированных больных.

Нам нужен трехнедельный локдаун. Кроме ситуации с коронавирусом, у нас еще есть сезонная заболеваемость гриппом, у нас конец января — начало февраля это будет рост по гриппу. Этих людей также нужно будет госпитализировать. Нам важно, чтобы мы подошли к февралю сбалансировано, — сказал Степанов.