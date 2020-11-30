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Факти / Україна / Політика
Віталій Плахта |

Ухвалення бюджету-2021 не затягнуть до “новорічної ночі” – Разумков

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання наступного тижня для ухвалення проекту бюджету-2021.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков у програмі Свобода слова на ICTV і додав, що проект бюджету був наданий Кабінетом міністрів України із затримкою на тиждень.

– У нас є десять днів. Зробити це швидше нереально, бо треба час, зокрема, щоб його доопрацювати. Десять днів збігає на наступному тижні, який не є пленарним. Якщо усі фракції будуть згодні голосувати за бюджет, на наступному тижні, у середу-четвер, парламент буде готовий зібратися на позачергове засідання. Якщо ні, то наступного пленарного тижня ми зможемо його розглянути, – сказав Разумков.

Нині Верховна Рада має достатньо часу для того, щоб ухвалити бюджет-2021 і не заходити у “новорічну бюджетну ніч”, додав спікер парламенту.

Джерело: Свобода слова

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