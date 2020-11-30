Кабмин определился с датами локдауна — СМИ

Локдаун в Украине будет действовать с 23 декабря по 15 января, сообщают СМИ со ссылкой на источник в Кабинете министров.

— Вариант на две недели отклонили. Остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Подробности будут уже в эту среду, — заявил собеседник издания Сегодня.

Ранее в ОП сообщали, что власти Украины на совещании в понедельник, 30 ноября , будут определяться о целесообразности введения полного локдауна на новогодние праздники.

Представители Кабинета министров, ответственные за борьбу с Covid-19 в частности Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, МВД, а также СНБО соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли вводить в Украине полный локдаун и когда.

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Кроме этого, введения полного локдауна в Украине точно не состоится с 30 ноября.

По словам министра здравоохранения ситуация, связанная с борьбой с коронавирусной болезнью, в стране достаточно напряженная, как и на протяжение всех восьми месяцев эпидемии, но в то же время она не является критичной.