Карантину вихідного дня не буде, а про локдаун попередять за 7-10 днів – Степанов

Кабінет міністрів не планує продовжувати дію карантину вихідного дня, а про можливе запровадження локдауну попередить за 7-10 днів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Будь-які карантинні обмеження запроваджуються постановою уряду. У постанові було чітко написано, скільки діятиме карантин вихідного дня – до 30 листопада. Ми нині перебуваємо в досить серйозних карантинних обмеженнях. Продовжувати карантин вихідного дня ми не плануємо, – сказав Степанов.

Україна нині потребує тритижневого локдауну, про запровадження якого влада повідомить заздалегідь – за 7-10 днів, додав міністр.

– Ми намагаємося знайти баланс. Нам треба не тільки зменшити навантаження на медсистему, нам важливо, щоб не сталося проблем з людьми, яких звільнятимуть з роботи. Президент запропонував пакет економічних стимулів щодо фінансування малого та середнього бізнесу.

Наша медична система, дякуючи лікарям, витримує по 15-16 тис. Більше того, я точно знаю, що ми витримуємо від 25 до 30 тис., враховуючи відсоток госпіталізованих хворих.

Нам потрібен тритижневий локдаун. Окрім ситуації з коронавірусом, у нас ще є сезонна захворюваність на грип, у нас кінець січня – початок лютого це буде зростання за грипом. Цих людей також треба буде госпіталізовувати. Нам важливо, щоб ми підійшли до лютого збалансовано, – сказав Степанов.