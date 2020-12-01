Верховна Рада підтримала проект закону №3573 щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги. Рішення підтримав 321 народний депутат.

Розмір державної соціальної допомоги для неповнолітніх дітей з інвалідністю, які постраждали від вибухівки, підвищується на 50%. Виплата збільшиться до 500 грн залежно від встановленої категорії.

Кошти для державної соціальної допомоги виділять з Державного бюджету України в межах бюджетної програми Мінсоцполітики Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення.

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Загалом, щорічно дітям виділятимуть 783,10 тис. грн.

Нагадаємо, державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

особам з інвалідністю з дитинства I групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на дітей з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Якщо проект закону ухвалять, він набуде чинності з 1 липня 2021 року.

Рада підтримала закон про декретну відпустку для батька

В Україні затвердили право на 14-денну декретну відпустку для батька новонародженої дитини або члена родини, який фактично за нею доглядає.

За відповідний законопроект №3695 проголосував 301 народний депутат. Закон було підготовлено за ініціативою першої леді Олени Зеленської.