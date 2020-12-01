Треба ще 57 млрд грн у бюджет охорони здоров’я, щоб ми вижили – Степанов

У бюджеті-2021 має бути закладено додатково не менше 57 млрд грн, щоб система охорони здоров’я України вижила в наступному році.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Зрозуміло, що ми рахували різні варіанти, щоби забезпечити мінімум і щоб ми, без перебільшення, вижили. Я думаю, що потрібно додати ще близько 57 млрд грн, – сказав він.

Степанов уточнив, що в бюджетному запиті, який підготував МОЗ, на систему охорони здоров’я були передбачені 296 млрд грн, зокрема 225 млрд грн на фінансування програми медичних гарантій (ПМГ) і 15,1 млрд на закупівлю вакцини від Covid-19 для всіх груп ризику. Решта коштів це, зокрема інвестиційні проекти.

– Нам запропонували 159 млрд разом зі спеціальним фондом, 151 млрд грн загального фонду, – сказав Степанов.

Без 57 млрд грн українці будуть “частіше вмирати, їх нікому буде лікувати, адже лікарі та медсестри просто виїдуть за кордон”, додав Степанов.

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Коли можуть ухвалити бюджет-2021

30 листопада в ефірі Свободи слова на ICTV спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання наступного тижня для ухвалення проекту бюджету-2021.

За його словами, другий варіант – це ухвалення проекту бюджету пізніше на пленарному тижні.