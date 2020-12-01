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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Это враги государства — реакция Авакова на угрозы венграм на Закарпатье

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинские правоохранители будут жестко преследовать провокаторов, которые выступают с угрозами в адрес граждан венгерского происхождения. На днях в Закарпатье интернет-ресурсы распространили провокационный ролик.

Аваков отметил, что провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения — это враги государства.

— Украинское государство приложит все усилия, чтобы их разоблачить и наказать, — заявил Аваков.

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Министр отметил, что Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокацию устроили спецслужбы вражеской страны.

В МВД напомнили, что на днях закарпатские интернет-ресурсы опубликовали видео с изображением неизвестного мужчины в маске с символикой Правого сектора.

Он стоял на фоне указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области и угрожал венграм.

Сейчас, видеоролик на YouTube уже заблокирован.

Обыски в Закарпатье

30 ноября СБУ пришла с обысками в один из местных благотворительных фондов в Закарпатской области.

Правоохранители считают, что их деятельность может угрожать суверенитету страны.

Источник: МВД

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