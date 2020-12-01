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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Це вороги держави – реакція Авакова на погрози угорцям на Закарпатті

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що українські правоохоронці будуть жорстко переслідувати провокаторів, які виступають з погрозами на адресу громадян угорського походження. Днями на Закарпатті інтернет-ресурси поширили провокаційний ролик.

Аваков зазначив, що провокатори, які погрожують українцям угорського походження – це вороги держави.

– Українська держава докладе всіх зусиль, щоб їх викрити й покарати, – заявив Аваков.

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Міністр наголосив, що Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокацію погрозами влаштували спецслужби ворожої країни.

У МВС нагадали, що днями закарпатські інтернет-ресурси опублікували відео із зображенням невідомого чоловіка в масці із символікою Правого сектору.

Він стояв на тлі  покажчика населеного пункту Берегове Закарпатської області та погрожував угорцям.

Нині, відеоролик на YouTube вже заблоковано.

Обшуки на Закарпатті

30 листопада СБУ прийшла з обшуками в один з місцевих благодійних фондів у Закарпатській області.

Правоохоронці вважають, що їх діяльність може загрожувати суверенітету країни.

Джерело: МВС

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