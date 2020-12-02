Народні депутати зроблять все можливе, щоб у Верховній Раді не було бюджетної ночі. Документ, ймовірно, ухвалять наприкінці наступного тижня.

Про це заявив після засідання фракції Слуга народу голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, одині з варіантів – проголосувати за держбюджет 2021 на позачерговому засіданні.

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– Ми зробимо все можливе, щоб бюджетної ночі не було. Ми хочемо досягти, принаймні, цього у цьому бюджетному процесі, оскільки всі терміни, встановлені Бюджетним кодексом, ми вже прострочили. Не буде бюджетної ночі, – підсумував Гетманцев.

27 листопада в Верховну Раду надійшов доопрацьований до другого читання проект закону про державний бюджет на 2021 рік.

Цього пленарного тижня його не розглядатимуть, оскільки народним депутатам потрібен час, щоб з ним ознайомитися.