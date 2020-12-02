Майже 60% українців підтримують локдаун на новорічні свята – опитування

58% українців підтримують запровадження локдауну на новорічні свята, а 40% – проти нього. Про це свідчать результати соціологічного опитування.

Також дослідження показало, що серед українців зріс рівень напруженості. 33% громадян відчувають тривогу, зокрема жінки, люди літнього віку та ті, хто пильно стежить за новинами про коронавірус.

Водночас 44% населення підтримує посилення карантину на вихідні дні, однак лише 34% вважають, що це допоможе знизити захворюваність.

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Крім того:

34% опитаних задоволені діями президента щодо боротьби з Covid-19;

28% оцінюють діяльність Міністерства охорони здоров’я з протидії коронавірусу як ефективну;

75% підтримують запровадження штрафів за відсутність масок;

55% висловили готовність зробити щеплення від коронавірусу, якщо воно буде безкоштовним;

35% готові заплатити за вакцину.

Опитування проводилося соціологічною групою Рейтинг 28-30 листопада у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій. У ньому брали участь респонденти віком від 18 років. Ймовірність похибки – не більше 2%.

Готові до новорічного локдауну?



Готові до новорічного локдауну? Так, потрошку скуповую мандарини і горошок

Працюватиму з дому, тож нічого не зміниться

Втомився від карантину, ще один локдаун не витримаю

Сприймаю локдаун як новорічні канікули Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Коронавірус в Україні

2 грудня в Україні підтвердили 13 141 новий випадок Covid-19. Всього захворіло 758 264 українців.

За період пандемії зареєстровано 12 717 летальних випадків, за останню добу померло 169 пацієнтів. Станом на 2 грудня до лікарень госпіталізували ще 1 447 осіб.