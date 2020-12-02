Украина в общей сложности получила €370 млн на борьбу с Covid-19 – Шмыгаль

Для борьбы с коронавирусом и его последствиями Украина в общей сложности получила €370 млн международной поддержки.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Мы получили довольно значительные средства в начале пандемии: €190 млн от ЕС, транши от $100 тыс. до $50 млн от разных международных партнеров. Ведутся переговоры с Европейским инвестиционным банком о кредите на покупку вакцин на €50 млн плюс €25 млн на вакцины от Всемирного банка. По финансовой помощи была значительная сумма. Если собрать все вместе, получится почти €370 млн, — сказал он.

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Шмыгаль отметил, что, кроме безвозвратной помощи ЕС в размере €190 млн, было еще $14,5 млн от США, ООН и его структуры дали €165 млн.

— Украине также помогали Литва, Польша, Чехия, Германия, Южная Корея, Канада и многие другие. Благодарю руководство этих стран за поддержку Украины в этот сложный период, — сказал он.

Локдаун в Украине

30 ноября СМИ сообщили, что локдаун в Украине введут с 23 декабря по 15 января. Такую информацию они получили от информатора в Кабинете министров Украины.

В пресс-службе президента 30 ноября заявили, что точной даты введения локдауна в Украине пока нет.