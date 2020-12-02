Україна в цілому отримала €370 млн на боротьбу з Covid-19 – Шмигаль

Для боротьби з коронавірусом і його наслідками Україна загалом отримала €370 млн міжнародної підтримки.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Ми отримали досить значні кошти на початку пандемії: €190 млн від ЄС, транші від $100 тис. до $50 млн від різних міжнародних партнерів. Тривають переговори з Європейським інвестиційним банком про кредит на купівлю вакцин на €50 млн плюс €25 млн на вакцини від Світового банку. За фінансової допомоги була значна сума. Якщо зібрати все разом, вийде майже €370 млн, – сказав він.

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Шмигаль зазначив, що, крім безповоротної допомоги від ЄС у розмірі €190 млн, було ще $14,5 млн від США, а ООН та його структури дали €165 млн.

– Україні також допомагали Литва, Польща, Чехія, Німеччина, Південна Корея, Канада і багато інших. Дякую керівництву цих країн за підтримку України в цей складний період, – сказав він.

Локдаун в Україні

30 листопада ЗМІ повідомили, що локдаун в Україні запровадять із 23 грудня до 15 січня. Таку інформацію вони отримали від інформатора у Кабінеті міністрів України.

У прес-службі президента 30 листопада заявили, що точної дати запровадження локдауну в Україні поки що немає.