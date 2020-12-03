Пленарне засідання Верховної Ради 3 грудня традиційно розпочнеться о 10.00.

У другому читанні нардепи планують розглянути проект закону про внутрішній водний транспорт і законопроект про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю.

На розгляд у першому читанні винесені зміни до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби.

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Також 3 грудня нардепи планують розглянути внесення змін до закону Про Службу безпеки України.

Коли Рада може може ухвалити держбюджет на 2021 рік

Глава фракції партії Слуга народу Давид Арахамія не виключає, що для ухвалення державного бюджету на 2021 рік можуть скликати позачергове засідання Верховної Ради.

Оскільки наразі є багато законопроектів, які потрібно ухвалити саме цього року, щоб вони запрацювали.

Доопрацьований Кабміном до другого читання головний кошторис країни надійшов до парламенту 27 листопада.