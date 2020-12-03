Украина может ускорить доступ к вакцине от Covid-19, но нужен закон

Верховная Рада должна поддержать законопроект о сокращении сроков утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против Covid-19.

Об этом говорится в рекомендации Комитета Рады по вопросам здоровья к законопроекту №4314.

По мнению главы комитета Михаила Радуцкого, принятие проекта закона это то, что необходимо Украине, которая испытывает нагрузку на систему здравоохранения.

— Привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Так же и сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение, — считает Радуцкий.

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20% украинцев бесплатно вакцинируют от Covid-19 в 2021

В ноябре Украина получила подтверждение о выделении Украине бесплатной вакцины от Covid-19 для 20% населения по механизму Covax.

В Министерстве здравоохранения заявили, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.

Источник: Слуга народа