PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Віталій Плахта |

Украина может ускорить доступ к вакцине от Covid-19, но нужен закон

Верховная Рада должна поддержать законопроект о сокращении сроков утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против Covid-19.

Об этом говорится в рекомендации Комитета Рады по вопросам здоровья к законопроекту №4314.

По мнению главы комитета Михаила Радуцкого, принятие проекта закона это то, что необходимо Украине, которая испытывает нагрузку на систему здравоохранения.

— Привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Так же и сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применение, — считает Радуцкий.

Читайте: Украина в общей сложности получила €370 млн на борьбу с Covid-19 – Шмыгаль

20% украинцев бесплатно вакцинируют от Covid-19 в 2021

В ноябре Украина получила подтверждение о выделении Украине бесплатной вакцины от Covid-19 для 20% населения по механизму Covax.

В Министерстве здравоохранения заявили, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.

Источник: Слуга народа

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка