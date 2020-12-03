Верховна Рада повинна підтримати законопроект про скорочення термінів затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти Covid-19.

Про це йдеться в рекомендації Комітету Ради з питань здоров’я до законопроекту №4314.

На думку глави комітету Михайла Радуцького, ухвалення проекту закону це те, що необхідно Україні, яка відчуває навантаження на систему охорони здоров’я.

– Залучення України до клінічних випробувань вакцин дозволило б вже нині провести вакцинацію частини населення. Так само і скорочення термінів державної реєстрації вакцин прискорить їхнє повномасштабне застосування, – вважає Радуцький.

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20% українців безкоштовно вакцинують від Covid-19 у 2021

У листопаді Україна отримала підтвердження про виділення Україні безкоштовної вакцини від Covid-19 для 20% населення за механізмом Covax.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватися в першій половині 2021 року.

Джерело: Слуга народу