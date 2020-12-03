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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Зеленский назначил нового главу Укроборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева директором Государственного концерна Укроборонпром.

— Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Укроборонпром, — говорится в тексте указа №532/2020 от 3 декабря.

В 2014-2016 годах Юрий Гусев был заместителем министра обороны Украины. С июля 2019 года возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию. Кандидат экономических наук, общественный и политический деятель.

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Растраты в Укроборонпроме

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего директора предприятия концерна Укроборонпром, который нанес государству ущерб почти 5 млн грн при выполнении государственного оборонного заказа.

Украинские военные не получили необходимое вооружение. А действия должностного лица привели к срыву международного контракта и иска европейских партнеров о наложении штрафных санкций на Укроборонпром.

Источник: Офис президента

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