Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва директором Державного концерну Укроборонпром.

– Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича генеральним директором Укроборонпрому, – йдеться в тексті указу №532/2020 від 3 грудня.

У 2014-2016 роках Юрій Гусєв був заступником міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук, громадський і політичний діяч.

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Розтрати в Укроборонпромі

Служба безпеки України викрила колишнього директора підприємства концерну Укроборонпром, який завдав державі збитків на майже 5 млн грн під час виконання державного оборонного замовлення.

Українські військові не отримали необхідне озброєння. А дії посадовця призвели до зриву міжнародного контракту та позову європейських партнерів щодо накладання штрафних санкцій на Укроборонпром.