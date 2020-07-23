Служба безопасности Украины разоблачила бывшего директора предприятия концерна Укроборонпром, который нанес государству ущерб почти 5 млн грн при выполнении государственного оборонного заказа.

Украинские военные не получили необходимое вооружение. А действия должностного лица привели к срыву международного контракта и иска европейских партнеров о наложении штрафных санкций на Укроборонпром.

— Одно из предприятий, которое входит в состав концерна Укроборонпром, получило финансирование от Министерства обороны Украины на закупку у западных партнеров партии стрелкового вооружения. Полученные средства руководитель госпредприятия противоправно использовал не по назначению, — отметили в СБУ.

В результате действий чиновника оплата контракта не состоялась вовремя, поэтому было сорвано реализацию международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных.











Экс-директора Укроборонпрома разоблачили в растрате 5 млн грн / 3 фотографии

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски по месту жительства и работы бывшего руководителя госпредприятия.

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Главному фигуранту дела сообщено о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Закупка некачественных запчастей

В марте 2020 года сотрудники СБУ разоблачили на закупке запасных частей сомнительного качества должностных лиц Государственного предприятия Житомирский бронетанковый завод (структура, которая входит в Укроборонпрома).

Правоохранители установили, что условия конкурса искусственно создали для подставной компании.