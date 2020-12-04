302 народных депутата проголосовали за внесение правок в Налоговый кодекс (законопроект №4430), в котором есть норма о списании налогового долга до 3 060 грн, который не был погашен до 1 ноября 2020 года.

Кроме того, чтобы поддержать налогоплательщиков на период карантина, ФЛП первой группы освобождаются от уплаты единого налога с декабря 2020 года по май 2021-го.

Погашение налогового долга для физлиц, в том числе самозанятых, если он не превышает 6,8 тыс. грн, отсрочили до 29 декабря 2021 года.

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Пеня и штрафные санкции списываются в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу на протяжении полугода с даты вступления в силу закона.

Объем порога налогового долга для применения мер по его взысканию повышается до 3 060 грн.

Протесты ФЛП под Радой

4 декабря предприниматели снова вышли на акцию протеста под Верховной Радой. Они требуют принять законопроекты об отмене фискализации и введение кассовых аппаратов.

Также среди требований митингующих – не вводить карантин для малого и микробизнеса. Вместо этого они просят принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.