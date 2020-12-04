302 народних депутати проголосували за внесення правок до Податкового кодексу (законопроект №4430), в якому є норма про списання податкового боргу до 3 060 грн, який не був погашений до 1 листопада 2020 року.

Крім того, щоб підтримати платників податків на період карантину, ФОПи першої групи звільняються від сплати єдиного податку з грудня 2020 року до травня 2021-го.

Погашення податкового боргу для фізосіб, зокрема й самозайнятих, якщо він не перевищує 6,8 тис. грн, відстрочили до 29 грудня 2021 року.

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Пеня та штрафні санкції списуються у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом півроку з дати набуття чинності закону.

Обсяг порогу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення підвищується до 3 060 грн.

Протести ФОПів під Радою

4 грудня підприємці знову вийшли на акцію протесту під Верховною Радою. Вони вимагають ухвалити законопроекти про скасування фіскалізації і запровадження касових апаратів.

Також серед вимог мітингувальників – не запроваджувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу. Натомість вони просять ухвалити законопроекти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.