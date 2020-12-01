ФЛП должен получать помощь, если уплатил 8 тыс. грн налогов – Третьякова

Получить от государства помощь в условиях локдауна должны только те физические лица-предприниматели, которые уплатили в казну 8 тыс. грн налогов за год.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции Слуга народа Галина Третьякова.

По ее словам, таким правилом пользуется Германия, где государство помогает ФЛП только после уплаты ими €9 тыс. налогов за год.

— Они получают €5 тыс. или €6 тыс. То есть, даже не 100% оплаченный размер налогов они получают. Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8 тыс. грн. Хочу посмотреть, честно, — сказала Третьякова во время заседания комитета.

Момент на 28.50.

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Помощь ФЛП и наемным работникам

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Верховную Раду направлен проект программы поддержки бизнеса в условиях более жесткого карантина.

В частности, работникам и ФЛП, чей бизнес может попасть под закрытие, государство планирует выплачивать 8 тыс. грн. помощи.