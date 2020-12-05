В 2020 не было приоритетных регионов, ремонты дорог проходили по всей стране — нардеп

Более 3,9 тыс. км дорог отремонтировано в 2020 году на общую сумму 81 млрд грн. Тогда как в 2019 году было отремонтировано лишь почти 847 км автодорог, на что было потрачено 25,1 млрд грн. Таким образом, средняя стоимость ремонта одного километра дороги в 2020 году была ниже на 4,5 млн грн, чем в прошлом году.

Об этом сообщила народный депутат, председатель межфракционного объединения За Большое строительство Елена Шуляк во время мероприятия СЕТЬ: форум дорожной отрасли.

— Мы считаем, что это существенная разница в стоимости ремонтов дорог. Такого результата, в частности, удалось достичь благодаря значительному снижению количества неконкурентных торгов, которые проводятся Укравтодором. В 2020 году показатель неконкурентных торгов уменьшился до 4,6% от общего количества тендеров, тогда как ранее он составлял от 9,6% в 2017 году до 18% в 2019 году, — отметила Шуляк.

Также она обратила внимание участников мероприятия на то, что в 2020 году география ремонта автомобильных дорог распространят на всю Украину. Тогда как несколько предыдущих лет отремонтированы дороги получали лишь отдельные регионы, которые считались приоритетными для власти.

— Меня очень впечатлила статистика по ремонтам дорог в регионах в прошлые годы. В Винницкой области за 2017-2019 годы отремонтировано 274,8, то есть где-то 100 км ежегодно. Мы этот показатель даже улучшили и восстановили в 2020 году 104 км дорог в Винницкой области, — добавила нардеп.

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Однако, по ее словам, поражает другое. В Луганской области в прошлом году, например, было отремонтировано всего 19 км дорог. В Закарпатской области тоже ситуация была не лучше. Там количество километров отремонтированных лет достигала от 11 до 45 км.

— В 2020 году мы изменили подходы и мы действительно сшиваем Украину. В Луганской области, в частности и в ее регионах прилегающих к ОРДЛО, мы уже отремонтировали 197 км автодорог. Сейчас в работе еще 127 км. На Закарпатье отремонтировано 370 км дорог. Дороги сейчас обновляются по всей стране. Я счастлива, что могу быть причастна к Большой стройке и больше всего радует то, насколько положительно эти инфраструктурные изменения воспринимают украинцы. Согласно опросам КМИС 89.9% украинцев поддерживают инфраструктурные изменения в стране, — отметила Шуляк.

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