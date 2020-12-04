Мультипликативный эффект от строительства дорог в рамках президентской программы Большая стройка составляет 3,05 грн на каждую вложенную гривну.

Об этом заявил экономист Михаил Кухар, представитель независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook во время форума СЕТЬ: форум дорожной отрасли. Группа экономистов с участием Михаила Кухара анализировала антикризисные меры, принятые в Украине.

– На фоне спада ВВП во втором квартале на 11,4% и 3,7% в четвертом, по прогнозам наших экономистов, в финальном расчете спад ВВП нашей страны был бы 11% в четвертом квартале, если бы не удельный вес производства Большой стройки. Удельный вес Большой стройки в ВВП экономики Украины вырос с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом, — отметил Кухар.

Он добавил, что в структуре промежуточного потребления и ВВП Украины строительство имеет наибольший коэффициент — 3,4%. Кухар также процитировал заявление директора-распорядительницы МВФ Кристалины Георгиевой о приоритетах помощи странам из группы G-20.

– Страны должны подготовиться к системным синхронным усилиям по инвестициям в инфраструктуру, как только удастся взять пандемию под контроль. Кроме того, новые исследования МВФ показывают, что единовременные инвестиции в страны G-20 принесут большие потенциальные выгоды. Если бы страны, которые имеют наибольшие бюджетные возможности, увеличили свои расходы на инфраструктуру на 0,5% ВВП в 2021-м, то рост мирового ВВП до 2025 года имел бы устойчивый тренд в 2% в год, — отметила Кристалина Георгиева.

Экономист отметил, что усиление государственного спроса, который должен компенсировать спад ВВП, происходит из-за падения частного спроса в экономике и является одной из рекомендаций МВФ по борьбе с последствиями коронакризиса.

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Как заявили в Офисе президента Украины, план-факт Большой стройки по состоянию на середину ноября уже выполнен на 87%.

– Для нас всех Большая стройка в первую очередь — это значительный менеджерский и медийный вызов. 87% завершенных объектов говорят сами за себя — это абсолютный рекорд выполнения за все годы независимости. До конца года должны приблизиться к показателю 95%, — отметил заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

К началу 2020 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале программы Большая стройка. В рамках нее планировалось обновить и построить 6,5 тыс. км дорог (государственного и местного значения), более 150 искусственных сооружений, 100 школ, 100 детских садов, 100 спортивных объектов.

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