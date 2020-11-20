Большое строительство: министр развития общин и территорий рассказал о готовности объектов

Программа 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов, которую реализуют в рамках Большого строительства, готова на 92%.

Об этом в интервью Слово и дело рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

— По ситуации на 11 ноября общий процент строительной готовности в части программы 100+100+100 составляет 92%. 3% прогресс за неделю. Лидером по выполнению программы является Донецкая область, там завершено уже 100% объектов, – сказал Чернышов.

В середине августа готовность по программе составляла лишь 64%, что показывает впечатляющий темп реализации программы. И это в кризисный год.

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Министр также сообщил, что на сегодня завершено строительство 99 школ.

— Следующее — приемные отделения. Вот у нас уже из 210 приемных начаты работы по 192. Это много, потому что мы их начали строить гораздо позже, чем планировалось изначально. До конца года они должны быть готовы, – добавил он.

Напомним, ранее мы писали, что в 2021 году Укравтодор построит и реконструирует 6,8 тыс. км дорог.