У 2020 не було пріоритетних регіонів, ремонти доріг відбувалися по всій країні – нардеп

Понад 3,9 тис. км доріг відремонтовано у 2020 році на загальну суму 81 млрд грн. Тоді як у 2019 році було відремонтовано лише майже 847 км автошляхів, на що було витрачено 25,1 млрд грн. Таким чином, середня вартість ремонту одного кілометра дороги у 2020 році була нижчою на 4,5 млн грн, ніж торік.

Про це повідомила народний депутат, голова міжфракційного об’єднання За Велике будівництво Олена Шуляк під час заходу МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі.

— Ми вважаємо, що це суттєва різниця у вартості ремонтів доріг. Такого результату, зокрема, вдалося досягнути завдяки значному зниженню кількості неконкурентних торгів, які проводяться Укравтодором. У 2020 році показник неконкурентних торгів зменшився до 4,6% від загальної кількості тендерів, тоді як раніше він становив від 9,6% у 2017 році до 18% у 2019 році, – зазначила Шуляк.

Також вона звернула увагу учасників заходу на те, що у 2020 році географія ремонту автомобільних шляхів розповсюджена на всю Україну. Тоді як декілька попередніх років відремонтовані дороги отримували лише окремі регіони, які вважалися пріоритетними для влади.

— Мене дуже вразила статистика щодо ремонтів доріг в регіонах у минулі роки. У Вінницькій області за 2017-2019 роки відремонтовано 274,8, тобто десь 100 км щорічно. Ми цей показник навіть покращили та відновили у 2020 році 104 км доріг у Вінницькій області, – додала нардеп.

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Однак, за її словами, вражає інше. У Луганській області торік, наприклад, було відремонтовано лише 19 км доріг. У Закарпатській області теж ситуація була не краща. Там кількість кілометрів відремонтованих років сягала від 11 до 45 км.

— У 2020 році ми змінили ці підходи та ми дійсно зшиваємо Україну. У Луганській області, зокрема і в її регіонах прилеглих до ОРДЛО, ми вже відремонтували 197 км автошляхів. Зараз у роботі ще 127 км. На Закарпатті відремонтовано 370 км доріг. Дороги зараз оновлюються по всій країні. Я щаслива, що можу бути причетна до Великого будівництва і найбільше тішить те, наскільки позитивно ці інфраструктурні зміни сприймають українці. Згідно з опитуваннями КМІС 89.9% українців підтримують інфраструктурні зміни в країні, – наголосила Шуляк.