В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 50% населения Украины. Согласно планам Министерства здравоохранения, в следующем году прививки должны сделать 20,9 млн украинцам, которые входят в разные группы риска.

Об этом во время встречи с журналистами сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, в первую очередь вакцину получат:

медработники — 402,2 тыс.;

военнослужащие-участники Операции объединенных сил — 41 тыс.;

работники социальной сферы — 156,9 тыс.;

лица, проживающие в учреждениях долговременного ухода, и персонал — 136,5 тыс.;

люди в возрасте от 60 лет и старше — почти 9,8 млн;

учителя и другие работники образования — 1,43 млн;

работники критически важных структур госбезопасности (военные, полиция, Нацгвардия, СБУ и Госслужба по чрезвычайным ситуациям) — 570,7 тыс.;

те, кто находится в СИЗО или тюрьмах и сотрудники этих учреждений — 65,8 тыс.;

люди в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями — 6,37 млн;

другие профессиональные группы и категории населения — 1,72 млн.

Читайте: У каких стран Украина будет покупать вакцину против Covid-19

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вакцина против Covid-19 будет в Украине в марте-апреле 2021 года.

Кроме того, Украина на финальной стадии договоренностей по вакцине компанией Pfizer. Ее поставка ожидается в начале второго квартала 2021 года. Все закупки будут проводиться через государственное предприятие Медицинские закупки Украины.