В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 50% населения Украины. Согласно планам Министерства здравоохранения, в следующем году прививки должны сделать 20,9 млн украинцам, которые входят в разные группы риска.
Об этом во время встречи с журналистами сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
По его словам, в первую очередь вакцину получат:
- медработники — 402,2 тыс.;
- военнослужащие-участники Операции объединенных сил — 41 тыс.;
- работники социальной сферы — 156,9 тыс.;
- лица, проживающие в учреждениях долговременного ухода, и персонал — 136,5 тыс.;
- люди в возрасте от 60 лет и старше — почти 9,8 млн;
- учителя и другие работники образования — 1,43 млн;
- работники критически важных структур госбезопасности (военные, полиция, Нацгвардия, СБУ и Госслужба по чрезвычайным ситуациям) — 570,7 тыс.;
- те, кто находится в СИЗО или тюрьмах и сотрудники этих учреждений — 65,8 тыс.;
- люди в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями — 6,37 млн;
- другие профессиональные группы и категории населения — 1,72 млн.
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Накануне министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вакцина против Covid-19 будет в Украине в марте-апреле 2021 года.
Кроме того, Украина на финальной стадии договоренностей по вакцине компанией Pfizer. Ее поставка ожидается в начале второго квартала 2021 года. Все закупки будут проводиться через государственное предприятие Медицинские закупки Украины.