У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 50% населення України. Згідно з планами Міністерства охорони здоров’я, наступного року щеплення повинні зробити 20,9 млн українців, які входять у різні групи ризику.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За його словами, першочергово вакцину отримають:

медпрацівники – 402,2 тис.;

військовослужбовці-учасники Операції об’єднаних сил – 41 тис.;

працівники соціальної сфери – 156,9 тис.;

особи, які проживають у закладах тривалого догляду, і персонал – 136,5 тис.;

люди віком від 60 років і старші – майже 9,8 млн;

вчителі та інші працівники освіти – 1,43 млн;

працівники критично важливих структур держбезпеки (військові, поліція, Нацгвардія, СБУ і Держслужба з надзвичайних ситуацій) – 570,7 тис.;

ті, хто перебуває в СІЗО або в’язницях і співробітники цих установ – 65,8 тис.;

люди віком від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями – 6,37 млн;

інші професійні групи і категорії населення – 1,72 млн.

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Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вакцина проти Covid-19 буде в Україні в березні-квітні 2021 року.

Кірм того, Україна на фінальній стадії домовленостей щодо вакцини з компанією Pfizer. Її постачання очікується на початку другого кварталу 2021 року. Всі закупівлі проводитимуться через державне підприємство Медичні закупівлі України.