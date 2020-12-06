6 декабря в 8.00 в Кривом Роге вовремя открылись все 294 участка, где сегодня проходит второй тур выборов мэра города.

Правопорядок во время выборов обеспечивают около тысячи правоохранителей.

В местной полиции говорят, что в день тишины не зафиксировано ни одного нарушения избирательного законодательства.

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В избирательном бюллетене два кандидата:

Константин Павлов от Оппозиционной платформы – За жизнь;

Дмитрий Шевчик — кандидат от Слуги народа.

Местные выборы в Кривом Роге 25 октября

По итогам голосования 25 октября в Кривом Роге наибольшее количество голосов получил действующий мэр Юрий Вилкул — 44,96%. Однако он отказался от участия во втором туре из-за проблем со здоровьем.

Поэтому в бюллетень включен Константин Павлов, занявший третье место с 9,15% голосов избирателей.

17 ноября Криворожская городская ТИК приняла решение провести повторное голосование по выборам городского головы 6 декабря.