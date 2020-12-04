Президент Владимир Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно отнестись к выборам городского главы 6 декабря и прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать.

Об этом сообщил Зеленский в видеообращении. Он призвал жителей города сделать рекордную явку для Украины.

— Обращаюсь к тем, в чьем сердце навсегда есть два слова — Кривой Рог, ведь в каком бы статусе я ни был, судьба родного города волнует меня всегда. 6 декабря вы будете выбирать человека, которому на пять лет доверите судьбу нашего города. Не ленитесь и придите на участки, — заявил президент.

Читайте: Зеленский назначил нового главу Укроборонпрома

Зеленский отметил, что он ни за кого не агитирует, а жители сами смогут определиться с выбором городского главы.



Выборы в Кривом Роге

17 ноября Криворожская городская ТИК приняла решение провести повторное голосование по выборам городского головы 6 декабря.

Действующий мэр города Юрий Вилкул отказался участвовать во втором туре выборов. Таким образом в бюллетене, которые увидят жители города на участках 6 декабря будет две фамилии — Дмитрий Шевчик (Слуга народа) и Константин Павлов (ОПЗЖ).