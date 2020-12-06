6 грудня о 8.00 у Кривому Розі вчасно відкрилися усі 294 дільниці, де сьогодні проходить другий тур виборів мера міста.
Правопорядок під час виборів забезпечують близько тисячі правоохоронців.
У місцевій поліції кажуть, що у день тиші не зафіксовано жодного порушення виборчого законодавства.
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У виборчому бюлетені два кандидати:
Костянтин Павлов від Опозиційної платформи – За життя;
Дмитро Шевчик – кандидат від Слуги народу.
Місцеві вибори у Кривому Розі 25 жовтня
За підсумками голосування 25 жовтня у Кривому Розі найбільшу кількість голосів отримав чинний міський голова Юрій Вілкул – 44,96%. Проте він відмовився від участі у другому турі через проблеми зі здоров’ям.
Тому до бюлетеня було включено Костянтина Павлова, який посів третє місце із 9,15% голосів виборців.
17 листопада Криворізька міська ТВК ухвалила рішення провести повторне голосування з виборів міського голови 6 грудня.