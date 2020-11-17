Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул отказался участвовать во втором туре местных выборов. Он отметил, что имеет проблемы со здоровьем и нуждается в госпитализации и лечения.

Об этом Вилкул сообщил в видео-обращении. Он назвал кандидата Константина Павлова (ОПЗЖ) следующим главой городского совета Кривого Рога.

— Я осознаю всю ответственность перед каждым жителем Кривого Рога. К сожалению, я не смогу принять участие во втором туре выборов городского главы, — сказал Вилкул.

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Мэр имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. 13 ноября он был госпитализирован в больницу.

Юрий Вилкул уже дважды занимал пост городского главы Кривого Рога. В этом году избиратели также отдали ему наибольшее количество голосов во время первого тура местных выборов.

В Украине завершился второй тур местных выборов в семи городах

В Украине 15 ноября прошел второй тур выборов в Одессе, Херсоне, Луцке Сумах, Украинке, Каменец-Подольском и Краматорске.

В Кривом Роге второй тур состоится 22 ноября. Также выборы пройдут в Днепре, Славянске, Ужгороде. Дрогобыче, Львове, Ровно, Николаеве, Черкассах, Броварах, Бердянске и Полтаве.

Источник: Криворожский городской совет