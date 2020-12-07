Во втором туре выборов мэра в Кривом Роге победил кандидат от Оппозиционной платформы – За жизнь Константин Павлов. Его поддержали 56,97% избирателей (97 591).

Результаты местных выборов объявил глава Криворожской территориальной избирательной комиссии Валентин Орлов.

За Дмитрия Шевчика от Слуги народа проголосовали 69 369 избирателей.

При этом, по его словам, 4 339 избирателей испортили свой бланк для голосования.

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По данным ЦИК, средняя явка на выборах городского головы в Кривом Роге, которые состоялись 6 декабря, составила 35,14%.

Во время первого тура местных выборов 2020 в городе проголосовало 36,72%.

По закону результаты голосования ТИК должны установить до 11 декабря включительно.

Источник: Первый городской