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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Костянтин Павлов став новим мером Кривого Рогу

У другому турі виборів мера в Кривому Розі переміг кандидат від Опозиційної платформи – За життя Костянтин Павлов. Його підтримали 56,97% виборців (97 591).

Результати місцевих виборів оголосив голова Криворізької територіальної виборчої комісії Валентин Орлов.

За Дмитра Шевчика від Слуги народу проголосували 69 369 виборців.

Водночас, за його словами, 4 339 виборців зіпсували свій бланк для голосування.

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Костянтин Павлов

Фото: Костянтин Павлов

За даними ЦВК, середня явка на виборах міського голови у Кривому Розі, які відбулися 6 грудня, склала 35,14%.

Під час першого туру місцевих виборів 2020 у місті проголосувало 36,72%.

За законом результати голосування ТВК повинні встановити до 11 грудня включно.

Джерело: Первый городской

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