18,4% — такая явка на выборах мэра в Кривом Роге по состоянию на 13.00, где 6 декабря проходит повторное голосование.

Данные об избирателях, которые сегодня пришли на участки, обнародовала Центральная избирательная комиссия.

Гражданская сеть Опора в свою очередь сообщила, что по состоянию на 12.00 явка составила 14,65% (погрешность — 0,82%).

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— Для сравнения — явка избирателей в первом туре 25 октября по Украине в это время составляла 13,5%, — говорится в сообщении.

В то же время наблюдатели Опоры фиксируют нарушения во время голосования. Самые распространенные — демонстрация избирателями своих бюллетеней (на 7,41% участков), выдача бюллетеней с нарушениями и их фотографирование (1,85%), а еще — голосование в одной кабинке по несколько человек или вне кабинки.

Накануне выборов в Кривом Роге президент Владимир Зеленский призвал жителей своего родного города ответственно отнестись к голосованию и прийти на избирательные участки.

Результаты выборов Криворожского городского головы должны быть установлены до 11 декабря 2020 включительно.