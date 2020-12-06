PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

ЦИК назвала явку на выборах мэра в Кривом Роге на 13.00

18,4% — такая явка на выборах мэра в Кривом Роге по состоянию на 13.00, где 6 декабря проходит повторное голосование.

Данные об избирателях, которые сегодня пришли на участки, обнародовала Центральная избирательная комиссия.

Гражданская сеть Опора в свою очередь сообщила, что по состоянию на 12.00 явка составила 14,65% (погрешность — 0,82%).

Читайте: В Кривом Роге выбирают мэра: как проходит повторное голосование

— Для сравнения — явка избирателей в первом туре 25 октября по Украине в это время составляла 13,5%, — говорится в сообщении.

В то же время наблюдатели Опоры фиксируют нарушения во время голосования. Самые распространенные — демонстрация избирателями своих бюллетеней (на 7,41% участков), выдача бюллетеней с нарушениями и их фотографирование (1,85%), а еще — голосование в одной кабинке по несколько человек или вне кабинки.

Накануне выборов в Кривом Роге президент Владимир Зеленский призвал жителей своего родного города ответственно отнестись к голосованию и прийти на избирательные участки.

Результаты выборов Криворожского городского головы должны быть установлены до 11 декабря 2020 включительно.

Источники: ЦИК, ОПОРА

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка