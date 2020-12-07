В аннексированной Ялте воду местным жителям будут подавать по часам. К таким шагам прибегают из-за обмеления водохранилищ.

С 14 декабря так называемая администрация города планирует перейти на график подачи воды, который предусматривает, что жители смогут пользоваться ею три часа утром и три часа в вечернее время.

Согласно информации оккупационных властей города, уровень наполнения двух водохранилищ региона снизился до исторического минимума — 17% от общего объема. В начале лета показатель составлял 70%. Из-за этого с 27 ноября воду начали отключать на ночь.

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До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После аннексии Крыма Россией поставку воды на полуостров прекратили. Украина же неоднократно сообщала, что полностью возобновит ее только после полной деоккупации Крыма.

Между тем накануне в Симферополе критически ограничили подачу воды. Из-за критического уровня запасов, со вторника по четверг воду жители Симферополя смогут использовать с 6.00 до 8.00 и с 18.00 до 20.00.